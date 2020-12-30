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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Aralık 2020

30 Aralık 2020 18:46

Çin'den gelen Sinovac aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında; kullanımdan önce aşılar analiz edilecek

Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Avrupa Birliği ve Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı

Bakanlıktan yılbaşı genelgesi: Bazı cadde, bulvar ve meydanlar belirli süreliğine yabancı turist girişine kapatılacak

Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, tutuklandı

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel’in vekalet sunmadan ücretini aldığı haberlerine erişim engeli getirildi

CHP'li Süleyman Girgin HTS kayıtlarını ve danışmanlarıyla yaptığı konuşmaları paylaştı

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RTÜK'ten "Fuhuş evleri" ifadesine para cezası; Akit TV en alt sınırdan ceza ödeyecek

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk Ekmek yöneticisi Özgen Nama: Sancaktepe zabıtası Halk Ekmek büfesini...

"HDP demek PKK demektir" diyen Fahrettin Altun'un 'çözüm süreci' sözleri...

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