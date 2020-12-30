Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Aralık 2020

30 Aralık 2020 18:46
Çin'den gelen Sinovac aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında; kullanımdan önce aşılar analiz edilecek
Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti
Avrupa Birliği ve Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı
Bakanlıktan yılbaşı genelgesi: Bazı cadde, bulvar ve meydanlar belirli süreliğine yabancı turist girişine kapatılacak
Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, tutuklandı
Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel’in vekalet sunmadan ücretini aldığı haberlerine erişim engeli getirildi
CHP'li Süleyman Girgin HTS kayıtlarını ve danışmanlarıyla yaptığı konuşmaları paylaştı
Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı
RTÜK'ten "Fuhuş evleri" ifadesine para cezası; Akit TV en alt sınırdan ceza ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
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