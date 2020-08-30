Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ağustos 2020

30 Ağustos 2020 18:50
Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü: 30 Ağustos bu yıl Koronavirüs önlemleriyle kutlandı
Erdoğan: Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle sahip çıkıyoruz
Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle yarın başlıyor
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde internete erişim sorunu!
Dünya genelinde Covid-19'a yakalananların sayısı 25 milyonu aştı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı: Yoğun bakımlar dolu, doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor
Kremlin: Putin ile Lukaşenko, önümüzdeki günlerde Moskova'da bir araya gelecek
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ın istifasını gereksiz buluyorum
Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama: KJ hatası
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