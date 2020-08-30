Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ağustos 2020

Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü: 30 Ağustos bu yıl Koronavirüs önlemleriyle kutlandı

Erdoğan: Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle sahip çıkıyoruz

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle yarın başlıyor

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde internete erişim sorunu!

Dünya genelinde Covid-19'a yakalananların sayısı 25 milyonu aştı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı: Yoğun bakımlar dolu, doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor

Kremlin: Putin ile Lukaşenko, önümüzdeki günlerde Moskova'da bir araya gelecek

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ın istifasını gereksiz buluyorum

Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama: KJ hatası