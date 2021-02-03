Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2021

03 Şubat 2021 18:45
Sağlık Bakanı Koca: Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması: Rakamlar hedefimizin uzağında
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 öğrenci adliyeye sevk edildi
Melih Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum
Erdoğan'dan Boğaziçili öğrencilere: Siz talebe misiniz, rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
Bahçeli'den 'Boğaziçi' açıklaması: Rektörlük atamalarını kabul etmeyenler üniversiteden uzaklaştırılmalı
Varank: Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri AK Parti hükümetleridir
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Bölünme ve yeni parti gibi bir gündemimiz yok
Şentop’tan AYM'ye Enis Berberoğlu tepkisi: Tabiri caizse bir çağrı, bir bildiri yapılıyor
Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı
Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...
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