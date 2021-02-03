Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2021

Sağlık Bakanı Koca: Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz

Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması: Rakamlar hedefimizin uzağında

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 öğrenci adliyeye sevk edildi

Melih Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum

Erdoğan'dan Boğaziçili öğrencilere: Siz talebe misiniz, rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?

Bahçeli'den 'Boğaziçi' açıklaması: Rektörlük atamalarını kabul etmeyenler üniversiteden uzaklaştırılmalı

Varank: Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri AK Parti hükümetleridir

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Bölünme ve yeni parti gibi bir gündemimiz yok

Şentop’tan AYM'ye Enis Berberoğlu tepkisi: Tabiri caizse bir çağrı, bir bildiri yapılıyor

Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı