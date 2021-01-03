03 Ocak 2021 18:40
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ocak 2021
-Pınar Gültekin'in katil zanlısının akıl sağlığı raporu: Cezai sorumluluğu tamdır
-Boris Johnson: Üç ay içinde on milyonlarca insana Koronavirüs aşısı yapmayı planlıyoruz
-Prof. Dr. Kurugöl: Aşı öncesi PCR ve antikor testi yapılmayacak
-İstanbul'da alarm; barajların doluluk oranı yüzde 19'a indi
-Saadet Özen'den Prof. Bulu'ya: Teşekkür ettiğiniz Ayşe Buğra’nın eşi Kavala’nın durumu hakkında ne dşünüyorsunuz?
-Bakan Varank'tan Volkswagen'in yatırımdan vazgeçmesine dair: Biz değil, Volkswagen kaybeder
-İyi Partili Ağıralioğlu: HDP'lilere Selahattin, Sırrı, Hasip, Emine ismini çok görüyorum
-Soylu'dan Sözcü yazarı Özdil'e: Belbuka Üs Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!
-Metropoll araştırması: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaşmasında, Yavaş kazanıyor
-İmamoğlu: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!
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