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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ocak 2021

03 Ocak 2021 18:40

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ocak 2021

-Pınar Gültekin'in katil zanlısının akıl sağlığı raporu: Cezai sorumluluğu tamdır

-Boris Johnson: Üç ay içinde on milyonlarca insana Koronavirüs aşısı yapmayı planlıyoruz

-Prof. Dr. Kurugöl: Aşı öncesi PCR ve antikor testi yapılmayacak

-İstanbul'da alarm; barajların doluluk oranı yüzde 19'a indi

-Saadet Özen'den Prof. Bulu'ya: Teşekkür ettiğiniz Ayşe Buğra’nın eşi Kavala’nın durumu hakkında ne dşünüyorsunuz?

-Bakan Varank'tan Volkswagen'in yatırımdan vazgeçmesine dair: Biz değil, Volkswagen kaybeder

-İyi Partili Ağıralioğlu: HDP'lilere Selahattin, Sırrı, Hasip, Emine ismini çok görüyorum

-Soylu'dan Sözcü yazarı Özdil'e: Belbuka Üs Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!

-Metropoll araştırması: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaşmasında, Yavaş kazanıyor

-İmamoğlu: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Yaşin'in sandviç yerken görüntüleri gündem oldu: "Kaçkar dağlarında sandviç...

AKP'li Özlem Zengin'den çıplak arama iddialarına yanıt: "Onurlu, ahlaklı kadın...

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