Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ocak 2020

03 Ocak 2020 19:23
-İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından öldürüldü, dünya alarmda; İran ‘intikamı alınacak’ dedi
-Trump: Süleymani milyonlarca insanın ölümünden sorumluyduİran
-ABD geriliminden sonra Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de 3 saatlik güvenlik zirvesi
-Dışişleri Bakanlığı: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracak
-Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı
-2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84
-Ekmeğe yüzde 20 zam yolda
-İstanbul Üniversitesi’ndeki yemekhane eylemleri sürüyor: Müşteri değil öğrenciyiz!
-MEB kendine 3 ayrı raporla 'zayıf karne' verdi
-Ahmet Altan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör propagandası" cezaları onandı, "Atatürk'e hakaret" cezası bozuldu
© Tüm hakları saklıdır.