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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ocak 2020

03 Ocak 2020 19:23

-İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından öldürüldü, dünya alarmda; İran ‘intikamı alınacak’ dedi 

-Trump: Süleymani milyonlarca insanın ölümünden sorumluyduİran

-ABD geriliminden sonra Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de 3 saatlik güvenlik zirvesi

-Dışişleri Bakanlığı: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracak

-Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı

-2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84

-Ekmeğe yüzde 20 zam yolda

-İstanbul Üniversitesi’ndeki yemekhane eylemleri sürüyor: Müşteri değil öğrenciyiz!

-MEB kendine 3 ayrı raporla 'zayıf karne' verdi

-Ahmet Altan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör propagandası" cezaları onandı, "Atatürk'e hakaret" cezası bozuldu

 

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