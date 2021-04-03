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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Nisan 2021

03 Nisan 2021 17:57

-İBB Bilim Kurulu, "acilen alınması gereken 6 tedbiri" sıraladı: En az 4 hafta kapanma gerekiyor

-Oğlu duyurdu: Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü

-HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Gergerlioğlu’nun direnişi insanlık onuru içindir, adalet ve hakikat mutlaka kazanacak!

-AKP'li Hamza Dağ'dan "üçüncü ittifak" açıklaması: Selahattin Demirtaş, CHP ve İyi Parti'ye resmen ültimatom verdi

-Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: 2021'de önemli gelişmeler olacak

-Kısa çalışma ödeneği sona erdi, Do&Co ve Onur Air çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı

-Aracında ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı, Rabia Naz öldüğünde Eynesil kaymakamıymış!

-Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren karar; kişisel verileri amacı dışında kullanan bankaya ceza!

-2020’de 3 milyon 768 bin elektrik faturası ödenemedi, abonelerin elektriği kesildi

-Dünyanın ilk eşcinsel evliliğini yapan Hollandalı çift, 20. yıldönümünü kutladı

bir bakışta bugünt24gündem özet3 nisan 2021

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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Fatih Tezcan: Daha düne kadar benim koruma polisim, Sedat Peker'in...

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