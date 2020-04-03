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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Nisan 2020

03 Nisan 2020 20:28

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: 20 yaş altına sokağa çıkmak yasaklandı, 31 şehre giriş çıkışlar kapatıldı

Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e; toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi

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Almanya’yı Merkel mi kurtardı?...

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