Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Nisan 2020

03 Nisan 2020 20:28
Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: 20 yaş altına sokağa çıkmak yasaklandı, 31 şehre giriş çıkışlar kapatıldı
Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e; toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Koronavirüs | Dünya genelinde 1 milyondan fazla vaka; 56 binden fazla ölüm
Diyanet'ten yeni cuma namazı kararı: Her hafta ülkemizin farklı bir camisinde asgari düzeyde katılımla, temsilen cuma namazı kılınacak
Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı
Ölüm orucundaki Grup yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'maske' açıklaması
TÜSİAD, Erdoğan’ın açıkladığının 5 katı büyüklüğünde destek paketi istedi
Tahir Elçi cinayeti davasında “nakil” girişimi
'Pandemi ikizleri': Bebeklerinin adını ‘Corona’ ve ‘Covid’ koydu
© Tüm hakları saklıdır.