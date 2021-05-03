Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Mayıs 2021

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu: 6-7 Mayıs

Vergi borcu ödemeleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Enflasyon nisanda yüzde 17,14'e yükseldi

AKP Sözcüsü: Anastasiadis'in Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz

CHP Sözcüsü: Bekçiler, polisler cami cemaatine biber gazı sıkıyor, el insaf; burası işgal altındaki Kudüs mü?

Gaziantep Valiliği’nden camide polis müdahalesi açıklaması: İlgili personel açığa alınmıştır

Levent Gültekin'e saldıranlar serbest bırakıldı

İkizderelilerden çağrı: Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz; Allah aşkına herkes bize destek versin

ABD Dışişleri Bakanı'ndan '3 Mayıs' mesajı: Türkiye 2020'de en çok gazetecinin tutuklandığı 3 ülkeden biri