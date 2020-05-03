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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Mayıs 2020

03 Mayıs 2020 20:10

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 397'ye, vaka sayısı 126 bin 45'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 246 bini; vaka sayısı 3 milyon 533 bini aştı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından hazırlanan 2020 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154'üncü

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlaması açıklaması: 4 Mayıs 00.00'a kadar uzatıldı

Kılıçdaroğlu: CHP iktidarda olsaydı, Covid-19 olayı ortaya çıkar çıkmaz Sağlık Bakanını çağırır, bakanlar kurulunu bilgilendirmesini isterdik

Atatürk Havalimanı'ndaki 2 milyar dolarlık iki pist yok oldu: Stratejik önemdeki noktaları yok ettiler

Türk Kızılay Ege Bölge Müdürü: Kan bağışları kritik seviyenin altına düştü

Ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi

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Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

 

 

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Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

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