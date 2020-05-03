Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 397'ye, vaka sayısı 126 bin 45'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 246 bini; vaka sayısı 3 milyon 533 bini aştı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından hazırlanan 2020 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154'üncü

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlaması açıklaması: 4 Mayıs 00.00'a kadar uzatıldı

Kılıçdaroğlu: CHP iktidarda olsaydı, Covid-19 olayı ortaya çıkar çıkmaz Sağlık Bakanını çağırır, bakanlar kurulunu bilgilendirmesini isterdik

Atatürk Havalimanı'ndaki 2 milyar dolarlık iki pist yok oldu: Stratejik önemdeki noktaları yok ettiler

Türk Kızılay Ege Bölge Müdürü: Kan bağışları kritik seviyenin altına düştü

Ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi

AKP Gençlik Kolları üyesinden CHP’ye tehdit: Önce sizi öldürürüm

Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti