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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Haziran 2021

03 Haziran 2021 18:17

TBMM Başkanı Şentop: 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın

Bakan Selçuk açıkladı: Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay tamamlanacak

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a MB yanıtı: Şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin, para milletin parası

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