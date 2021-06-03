Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Haziran 2021

TBMM Başkanı Şentop: 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın

Bakan Selçuk açıkladı: Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay tamamlanacak

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a MB yanıtı: Şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin, para milletin parası

'Erdoğan'a suikast timi' davasında karar: 37 kişiye 270-324 yıl arası hapis cezası verildi

CHP’li Başarır: "Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor” diyen Alanya Hâkimi açığa alındı

AKP'nin hazırladığı 4. Yargı Paketi TBMM'ye sunulacak; çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasında somut delil aranacak

CHP'li Tanrıkulu: Yargıtay, Mehmet Ağar hakkında infaz edilmiş cezayı kaldırdı

Boğaziçi davası | 12 öğrencinin imza verme zorunluluğu kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi

Nazım Hikmet aramızdan ayrılalı 58 yıl oldu

Türkiye, 2022 Dünya Kupası için Katar'a çevik kuvvet gönderecek