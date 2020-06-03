Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Haziran 2020

-ABD'de 'George Floyd Protestoları': 5 polis memuru vuruldu, Beyaz Saray'ın etrafına yeni teller çekildi

-Almanya 31 ülke için seyahat kısıtlamasını kaldırdı; listede Türkiye yok

-Ticaret Bakanı: Türkiye, Çin ve diğer ülkelerle swap anlaşması için görüşüyor

-İstanbul Valiliği: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek

-Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Telafi eğitimleri 31 Ağustos'ta başlayacak, 3 hafta sürecek

-EPDK Başkanı: Bu geceden itibaren akaryakıt bayilerinin kâr marjlarını 17-25 kuruş indireceğiz

-"KYK borçları düzenlensin" önergesine AKP ve MHP'den ret

-Karamollaoğlu: İktidar, ekonomiyi 2002’de şimdiki ortağı MHP’den devraldığı şekilde MHP ile birlikte devredecek

-Erkekler mayıs ayında en az 19 kadını öldürdü

-Nazım Hikmet 57 yıl önce bugün gözlerini yumdu