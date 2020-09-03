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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Eylül 2020

03 Eylül 2020 18:45

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Eylül 2020

-UNICEF araştırması: Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil

-Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz

-Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Geldikleri gibi giderler

-RTÜK'ten karar: Akit'TV'ye 'Anırkabir'den para cezası, Netflix'e yaptırım

-Binali Yıldırım danışmanını yalanladı: Benim ve eşimin Covid-19 testi pozitif

-Diken'e açılan 'Fuat Avni' davasında beraat

-Metropoll Araştırma: Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük iki rakibi İmamoğlu ve Yavaş

-Athena Gökhan hakkında suç duyurusu!

-Dolarda yeni zirve, 7.45 TL ile tarihi rekorunu kırdı

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