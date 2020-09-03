03 Eylül 2020 18:45
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Eylül 2020
-UNICEF araştırması: Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil
-Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz
-Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Geldikleri gibi giderler
-RTÜK'ten karar: Akit'TV'ye 'Anırkabir'den para cezası, Netflix'e yaptırım
-Binali Yıldırım danışmanını yalanladı: Benim ve eşimin Covid-19 testi pozitif
-Diken'e açılan 'Fuat Avni' davasında beraat
-Metropoll Araştırma: Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük iki rakibi İmamoğlu ve Yavaş
-Athena Gökhan hakkında suç duyurusu!
-Dolarda yeni zirve, 7.45 TL ile tarihi rekorunu kırdı
-Türkiye Futbol Federasyonu: 2020-2021 sezonun ilk devresinde lig maçları seyircisiz oynanacak
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