Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ekim 2020

03 Ekim 2020 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki terör bölgeleri ya söz verildiği gibi temizlenir ya da biz yaparız
Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Cumartesi, Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda 51 asker hayatını kaybetti
HDP: Meydan okuyoruz, faşizme karşı direneceğiz!
Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni Ekonomik Programı nimet değil külfet getirecek, elektrik zammı da bunun kanıtı
Sayıştay denetim raporu: Sisteme kayıtlı raporu olmayan 95 bin kişiye engelli aylığı ödenmiş
Kızılay Genel Başkanı Kınık ve Genel Müdürü Altan'a, "güveni kötüye kullanma" suçundan ceza
Trump'ın danışmanı: Başkan halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor
Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX yayımladı
Bloomberg: Türkiye, Suudi Arabistan’ı Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etmeyi değerlendiriyor
Kütüphaneden aldığı kitabı 48 yıl sonra iade etti; gecikme bedeli 80 bin lira!
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