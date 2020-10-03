Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki terör bölgeleri ya söz verildiği gibi temizlenir ya da biz yaparız

Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Cumartesi, Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda 51 asker hayatını kaybetti

HDP: Meydan okuyoruz, faşizme karşı direneceğiz!

Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni Ekonomik Programı nimet değil külfet getirecek, elektrik zammı da bunun kanıtı

Sayıştay denetim raporu: Sisteme kayıtlı raporu olmayan 95 bin kişiye engelli aylığı ödenmiş

Kızılay Genel Başkanı Kınık ve Genel Müdürü Altan'a, "güveni kötüye kullanma" suçundan ceza

Trump'ın danışmanı: Başkan halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor

Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX yayımladı

Bloomberg: Türkiye, Suudi Arabistan’ı Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etmeyi değerlendiriyor

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