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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ağustos 2020

03 Ağustos 2020 18:36

Financial Times: Erdoğan hızlı iyileşme konusunda kumar oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor

Soylu: Kurban Bayramı'nın ilk gününden bu yana yaşana trafik kazalarında 45 kişi hayatını kaybetti

Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce: İktidara da muhalefete de karşıyım!

Kamu çalışanları için ‘dijital güvenlik’ önlemleri: Ağ erişimleri sınırlandırılacak, tüm trafik izlenecek

İstanbul Sözleşmesi'nin ele alınması beklenen AKP MYK ertelendi iddiası

Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını 22 saatte kontrol altına alabildik; bir kişi gözaltına alındı

Yunanistan Başbakanı: Türkiye baskı taktiğini bırakmazsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler

AKP'li Kayseri Belediyesi 100 bin TL'ye sattığı arsalardan 40 milyon TL zarar etti!

Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: Kurban Bayramı'nın etkisi 15 gün sonra tabloya yansıyacak

Adana'da su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

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