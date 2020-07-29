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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Temmuz 2020

29 Temmuz 2020 18:36

Sosyal medya yasası TBMM’de kabul edildi

AKP'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması

CHP, sosyal medya düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvuracak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Whatsapp ve Telegram açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor!

Bazı anlaşmalar Resmî Gazete'de yayımlanmayabilecek

Pentagon: Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek

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