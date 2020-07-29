Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Temmuz 2020

29 Temmuz 2020 18:36
Sosyal medya yasası TBMM’de kabul edildi
AKP'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması
CHP, sosyal medya düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvuracak
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Whatsapp ve Telegram açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor!
Bazı anlaşmalar Resmî Gazete'de yayımlanmayabilecek
Pentagon: Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek
Koronavirüs: CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Covid-19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor
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Kuzguncuk’ta kilise haçını söken sanık tahliye edildi
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