Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2021

29 Ocak 2021 18:35
Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışlardı; 3 milletvekili CHP'den istifa etti
AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı canlı yayında istifa etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu: Ekonomi bugün kötü olmadı; düzeltilemediği gibi daha da kötüye gitti
Erdoğan'dan esnafa uyarı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir, vatandaşımıza zulüm etmeyin
Adalet Bakanı AKP MYK’da hukuk reformu taslağının sunumunu yaptı
İyi Partili Çelik'ten Bahçeli'ye: Saldırıları azmettirdiğiniz için yargılanacaksınız
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fahiş fiyata karşı "Erken Uyarı Sistemi" kuruluyor
Kandilli'den İstanbul depremi çalışması: 2 ilçeyi içine alan fay parçasında anormallik yaşanıyor
Çavuşoğlu: Rehin alınan dördüncü kaptan ile iki vatandaşımız bugün Türkiye'ye dönecek
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