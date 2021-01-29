Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2021

Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışlardı; 3 milletvekili CHP'den istifa etti

AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı canlı yayında istifa etti

İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu: Ekonomi bugün kötü olmadı; düzeltilemediği gibi daha da kötüye gitti

Erdoğan'dan esnafa uyarı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir, vatandaşımıza zulüm etmeyin

Adalet Bakanı AKP MYK’da hukuk reformu taslağının sunumunu yaptı

İyi Partili Çelik'ten Bahçeli'ye: Saldırıları azmettirdiğiniz için yargılanacaksınız

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fahiş fiyata karşı "Erken Uyarı Sistemi" kuruluyor

Kandilli'den İstanbul depremi çalışması: 2 ilçeyi içine alan fay parçasında anormallik yaşanıyor

Çavuşoğlu: Rehin alınan dördüncü kaptan ile iki vatandaşımız bugün Türkiye'ye dönecek