T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2021

29 Ocak 2021 18:35

Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışlardı; 3 milletvekili CHP'den istifa etti

AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı canlı yayında istifa etti

İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu: Ekonomi bugün kötü olmadı; düzeltilemediği gibi daha da kötüye gitti

Erdoğan'dan esnafa uyarı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir, vatandaşımıza zulüm etmeyin

Adalet Bakanı AKP MYK’da hukuk reformu taslağının sunumunu yaptı

İyi Partili Çelik'ten Bahçeli'ye: Saldırıları azmettirdiğiniz için yargılanacaksınız

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fahiş fiyata karşı "Erken Uyarı Sistemi" kuruluyor

Kandilli'den İstanbul depremi çalışması: 2 ilçeyi içine alan fay parçasında anormallik yaşanıyor

Çavuşoğlu: Rehin alınan dördüncü kaptan ile iki vatandaşımız bugün Türkiye'ye dönecek

ETİKETLER

gündemekonomiakpAKP'li Nevşehir Belediye Başkanıerdoğanekrem imamoğluiyi partili çelikkandiliçavuşoğlukılıçdaroğlukoronavirüssalgıncovid-1929 ocak 2021

Diğer Videolar

Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Tüm sorunları vallahi de çözeceğim billahi de çözeceğim...

Gelen telefonla şoke oldular: "Vicdan azabı duyuyorum; aracınız hasarlı”

Kerem Alışık'tan ölüm yıldönümünde duygusal 'Sadri Alışık' paylaşımı

Ermenistan Bilişim Bakanı'ndan gazeteciye yumruklu saldırı!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mart 2021

Trans kadının dövüldüğü ve kimsenin müdahale etmediği olayın faili tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ermeni Mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı; "Ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi...

Eski AKP milletvekili, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HaberTürk yazarı Yılman: Özlem Zenginlerin yalnızlığı, AK Parti’nin geldiği acıklı...

Nagehan Alçı: Servet Soylu'nun cenazesi Türkiye’nin bir özeti gibiydi...

Sabah yazarı Uluç: Kerem Bursin'e "Cehenneme kadar yolu var" demek...

Akit TV yazarı Albayrak, Kübra Par’ı hedef aldı: İslam’a...

Ayasofya İmamı Boynukalın: Hakkımda söyledikleri yanlış olsa da Özlem Hanım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ermeni Mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı; "Ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi...

Eski AKP milletvekili, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24