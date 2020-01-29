Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2020

29 Ocak 2020 19:19
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergisi açıklaması: Harcanması gereken yere harcadık, Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok
-Pekin Büyükelçisi: 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz
-Macron'dan Erdoğan'a: Libya konusunda verdiği sözü tutmadı
-Trump'ın 'Yüzyılın Planı'a karşı TBMM'den ortak bildiri: Sözde barış planı ölü doğmuştur
-Reuters: HSBC Türkiye'den çıkmayı düşünüyor
-Bekçilere üst arama ve silah kullanma yetkisi veren düzenleme Meclis komisyonundan geçti
-Savcılık SETA’nın Alevi örgütlerini PKK ile ilişkilendirmesini ’ifade özgürlüğü' saydı
-İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı
-Deprem sonrası Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı
-"Demir Yumruk" Garbis Zakaryan'ın vasiyeti yerine getirildi: Tabutu Galatasaray ve Türk bayrağına sarıldı
© Tüm hakları saklıdır.