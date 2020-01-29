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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2020

29 Ocak 2020 19:19

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergisi açıklaması: Harcanması gereken yere harcadık, Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok

-Pekin Büyükelçisi: 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz

-Macron'dan Erdoğan'a: Libya konusunda verdiği sözü tutmadı

-Trump'ın 'Yüzyılın Planı'a karşı TBMM'den ortak bildiri: Sözde barış planı ölü doğmuştur

-Reuters: HSBC Türkiye'den çıkmayı düşünüyor

-Bekçilere üst arama ve silah kullanma yetkisi veren düzenleme Meclis komisyonundan geçti

-Savcılık SETA’nın Alevi örgütlerini PKK ile ilişkilendirmesini ’ifade özgürlüğü' saydı

-İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

-Deprem sonrası Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı

-"Demir Yumruk" Garbis Zakaryan'ın vasiyeti yerine getirildi: Tabutu Galatasaray ve Türk bayrağına sarıldı

 

 

 

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