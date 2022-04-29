Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 18:27
Almanya, Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sebebiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Adalet Bakanı: Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değil
CHP'li Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı: Sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmakta
Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşımına başsavcılıktan soruşturma
Bayram öncesi benzine 1 lira 33 kuruş zam!
AKP'li Ünal: Dezenformasyon ile ilgili yasal düzenlemede Külliye'den taslak bize, Meclis'e geldi
AKP'li Ünal: Dezenformasyon ile ilgili yasal düzenlemede Külliye'den taslak bize, Meclis'e geldi
Tuzla’da patlama yaşanan fabrikada 3 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
İmamoğlu’na suikast ihbarına verilen takipsizlik kararı kaldırıldı: İfade alınmadı, eksik soruşturma yapıldı
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu
© Tüm hakları saklıdır.