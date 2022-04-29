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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 18:27

Almanya, Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sebebiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Adalet Bakanı: Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değil

CHP'li Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı: Sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmakta

Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşımına başsavcılıktan soruşturma

Bayram öncesi benzine 1 lira 33 kuruş zam!

AKP'li Ünal: Dezenformasyon ile ilgili yasal düzenlemede Külliye'den taslak bize, Meclis'e geldi

AKP'li Ünal: Dezenformasyon ile ilgili yasal düzenlemede Külliye'den taslak bize, Meclis'e geldi

Tuzla’da patlama yaşanan fabrikada 3 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

İmamoğlu’na suikast ihbarına verilen takipsizlik kararı kaldırıldı: İfade alınmadı, eksik soruşturma yapıldı

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu

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