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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2021

29 Mayıs 2021 17:40

Erdoğan: Kanal İstanbul'a Haziran sonunda başlıyoruz, kanalın sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim için referandum çağrısı: Gel kardeşim vatandaşa soralım

Bahçeli, İBB yönetimini eleştirdi: Dünyanın en büyük Türk kenti, tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" dedi!

Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker: Devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk

Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi: Temaslıların karantina süresi uzatıldı

Prof. Dr. Necmi İlhan: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir

Hidrobiyolog Levent Artüz: Marmara Denizi 1989'da öldü; gördüğümüz, bir cesedin çürümesidir

Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılan bölümdeki beyaz renkli kumların rengi değişti!

TFF tüm profesyonel ligleri tescil etti; küme düşme kesinleşti!

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