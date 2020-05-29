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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2020

29 Mayıs 2020 18:13

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 489'a; vaka sayısı 162 bine yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 363 bini; vaka sayısı 5 milyon 915 bini aştı

Erdoğan: Rönesans firmasına ayrıca şükranlarımı bildiriyorum, bir hastane için bizden bedel istemediler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız

Adalet Bakanı: Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak 

Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı büyüyecek ve Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak

Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan Banu Özdemir tahliye edildi

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Polisin George Floyd'u öldürdüğü Minnesota'daki protestolarda gözaltına alınan CNN ekibi, serbest bırakıldı; Vali özür diledi

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