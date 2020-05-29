Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2020

29 Mayıs 2020 18:13
Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 489'a; vaka sayısı 162 bine yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 363 bini; vaka sayısı 5 milyon 915 bini aştı
Erdoğan: Rönesans firmasına ayrıca şükranlarımı bildiriyorum, bir hastane için bizden bedel istemediler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız
Adalet Bakanı: Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı büyüyecek ve Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan Banu Özdemir tahliye edildi
Hrant Dink Vakfı: Rakel Dink ve avukatımız ölümle tehdit edildi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakalar seyircisiz oynanacak
Polisin George Floyd'u öldürdüğü Minnesota'daki protestolarda gözaltına alınan CNN ekibi, serbest bırakıldı; Vali özür diledi
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