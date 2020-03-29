Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mart 2020

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!

Koronavirüs | Dünya genelinde 700 binden fazla insan enfekte oldu; hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı

Türk profesör ve ekibi, Koronavirüs tedavi denemelerine başlıyor

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Çelik: Şüpheli vakalarla temas etmiş sağlık çalışanlarına test yaptırılmıyor

Hava yolcuları için 'Seyahat İzin Belgesi' uygulaması başladı

Cezaevlerinde görüntülü görüşme uygulamasına başlanıyor

Avrupa Birliği'nden Koronavirüs nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı

Koronavirüs yasağını ihlal eden otobüste yüksek ateşi olan bir kişi tespit edildi; yolcular 14 günlük karantinaya alındı

'Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförü, 'Kanunlara uymamaya teşvik' iddiasıyla gözaltına alındı