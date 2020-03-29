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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mart 2020

29 Mart 2020 19:39

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!

Koronavirüs | Dünya genelinde 700 binden fazla insan enfekte oldu; hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı

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Cezaevlerinde görüntülü görüşme uygulamasına başlanıyor

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