Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mart 2020

29 Mart 2020 19:39
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!
Koronavirüs | Dünya genelinde 700 binden fazla insan enfekte oldu; hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı
Türk profesör ve ekibi, Koronavirüs tedavi denemelerine başlıyor
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Çelik: Şüpheli vakalarla temas etmiş sağlık çalışanlarına test yaptırılmıyor
Hava yolcuları için 'Seyahat İzin Belgesi' uygulaması başladı
Cezaevlerinde görüntülü görüşme uygulamasına başlanıyor
Avrupa Birliği'nden Koronavirüs nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı
Koronavirüs yasağını ihlal eden otobüste yüksek ateşi olan bir kişi tespit edildi; yolcular 14 günlük karantinaya alındı
'Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförü, 'Kanunlara uymamaya teşvik' iddiasıyla gözaltına alındı
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