Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Haziran 2020

29 Haziran 2020 19:05
Kabinede değişim beklentisi; yeni sistemle tek çatı altına alınan bazı bakanlıklar yeniden ikiye ayrılacak
Küçükçekmece'de 12 öğrencinin YKS'den erken çıkarıldığı iddiasına inceleme
Araştırma: Covid-19 hastalarının viral yükü azaldı
Yunanistan, Türkiye'yle sınırlarını 1 Temmuz'da açıyor
İran, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı
78 barodan destek çağrısı: Barolar yıkıldığında adalete ihtiyaç duyan herkes kimsesiz kalacak
MHP'li Büyükataman: Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu’nda hayranlık uyandırmakta
Melih Gökçek için suç duyurusu: Ankapark zararı tazmin edilsin
ABD'de bir çift, ırkçılık karşıtı protestoculara silah çekti
İmamoğlu, Orhan Veli Kanık'ın mezarı için tasarım yarışması başlattı
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