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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Haziran 2020

29 Haziran 2020 19:05

Kabinede değişim beklentisi; yeni sistemle tek çatı altına alınan bazı bakanlıklar yeniden ikiye ayrılacak

Küçükçekmece'de 12 öğrencinin YKS'den erken çıkarıldığı iddiasına inceleme

Araştırma: Covid-19 hastalarının viral yükü azaldı

Yunanistan, Türkiye'yle sınırlarını 1 Temmuz'da açıyor

İran, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

78 barodan destek çağrısı: Barolar yıkıldığında adalete ihtiyaç duyan herkes kimsesiz kalacak

MHP'li Büyükataman: Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu’nda hayranlık uyandırmakta

Melih Gökçek için suç duyurusu: Ankapark zararı tazmin edilsin

ABD'de bir çift, ırkçılık karşıtı protestoculara silah çekti

İmamoğlu, Orhan Veli Kanık'ın mezarı için tasarım yarışması başlattı

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