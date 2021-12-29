Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Aralık 2021

29 Aralık 2021 18:57
Merkez Bankası: Yabancı para yükümlülüklerinin maliyeti artırılacak, TL'nin mevduat gelişimi desteklenecek
Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' talimatı: Kurmayları harekete geçiyor
Merkez Bankası 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerini açtı
İş Bankası Genel Müdürü: Enflasyonu çözmeden mevduat müşterisini ikna etmemiz mümkün değil
Danıştay’dan memur sendikalarına iyi haber: Yüzde 1 barajına “dur”
Kılıçdaroğlu: Sözüm söz mülakat belasını kaldıracağız, arkadaşlarımıza her türlü hukuki desteği vereceğiz
İmamoğlu: 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük
Deniz Poyraz davasında ilk duruşma: Onur Gencer hâkim karşısında
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Ali Babacan: 10 bin gazeteci Türkiye’de işten kovdurtulmuş durumda
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