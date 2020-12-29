Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Aralık 2020

-Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!

-Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor: "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!"

-Malatya'da kadın cinayeti: Selda Taş, eşi Mehmet Taş tarafından vurularak öldürüldü!

-Anayasa Mahkemesi, AİHM kararını dikkate almadı: Kavala’nın bireysel başvurusuna 7’ye karşı 8 oyla ret

-Kılıçdaroğlu'ndan, AİHM'in Demirtaş kararına yorum: Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir, tıpış tıpış uygulayacaklar

-Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi

-Dolar 7.35'in altında

-İsttelkom Genel Müdürü Narin: Metrolarda internet için başvuru yaptık; nihai karar valilikte

-EPDK, kesme-bağlama hizmetlerinde indirim, diğer tüm hizmetlerde yüzde 11 zam yaptı

-TFF ile Digiturk, 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı