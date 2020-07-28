Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Temmuz 2020

28 Temmuz 2020 19:29
Erdoğan: Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz
İmamoğlu'ndan Danıştay kararı yorumu: İktidar temsilcileri alkışlamamalı, kendi kalelerine gol olur
Kılıçdaroğlu: 40 yıldır siyasi otorite Kürt sorununu çözmedi; ben çözeceğime söz veriyorum
AYM'den kürtaj kararı: Cinsel saldırı sonucu gebeliğin sonlandırılması talebinin reddi hak ihlalidir
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mevsimsel bir salgın değil
Trump'ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı
Dün 7 TL'yi gören dolar yeniden hareketlendi
Kanal İstanbul güzergahında 267 heyelan alanı tespit edildi
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Osman Kavala'yla ilgili çağrısı hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır
Kulüpler Birliği'nden 'Süper Lig'de küme düşme olmasın' tavsiyesi
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