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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Temmuz 2020

28 Temmuz 2020 19:29

Erdoğan: Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz

İmamoğlu'ndan Danıştay kararı yorumu: İktidar temsilcileri alkışlamamalı, kendi kalelerine gol olur

Kılıçdaroğlu: 40 yıldır siyasi otorite Kürt sorununu çözmedi; ben çözeceğime söz veriyorum

AYM'den kürtaj kararı: Cinsel saldırı sonucu gebeliğin sonlandırılması talebinin reddi hak ihlalidir

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mevsimsel bir salgın değil

Trump'ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı

Dün 7 TL'yi gören dolar yeniden hareketlendi

Kanal İstanbul güzergahında 267 heyelan alanı tespit edildi

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Osman Kavala'yla ilgili çağrısı hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır

Kulüpler Birliği'nden 'Süper Lig'de küme düşme olmasın' tavsiyesi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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