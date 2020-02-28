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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Şubat 2020

28 Şubat 2020 19:51

İdlib’te ‘rejim güçlerinin’ TSK’ya yönelik saldırısında 33 asker şehit oldu

İdlib'deki saldırı sonrası Avrupa'dan peş peşe tepkiler: AB ve Türkiye acilen görüşmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye ordusunun süregelen ihlallere yanıt verme hakkı vardır" dedi

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Sokağa çıkma yasağının olduğu gece polislere ateş eden kişi hayatını...

Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ı böyle tiye aldı: Bunun Türkçesi...

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