Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Şubat 2020

28 Şubat 2020 19:51
İdlib’te ‘rejim güçlerinin’ TSK’ya yönelik saldırısında 33 asker şehit oldu
İdlib'deki saldırı sonrası Avrupa'dan peş peşe tepkiler: AB ve Türkiye acilen görüşmeli
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye ordusunun süregelen ihlallere yanıt verme hakkı vardır" dedi
Kremlin: Erdoğan ve Putin, 5 veya 6 Mart'ta görüşebilir
Türkiye sığınmacılara Avrupa kapılarını açtı; Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarını kapattı
Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sıfır noktasında
Lagos Devlet Sağlık Komiseri: Nijerya'da Koronavirüs taşıdığı tespit edilen ilk kişi İstanbul'dan geldi
İletişim Başkanı Altun: Erdoğan, Trump'a "Sözlü değil fiili destek bekliyorum" diyecek
AB'den Türkiye'nin 'mülteci' açıklamasına yanıt: Ankara'dan anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Japonya’da Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
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