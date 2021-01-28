Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2021

Erdoğan: DSÖ verilerine göre, Covid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülkeyiz

CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'Z kuşağı' yanıtı: Kendine saray yapanları biliyorlar

Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye 'Hodri meydan'

AKP'li Mahir Ünal: Millet İttifakı'nda İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ayrı yerde tutuyoruz

15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

Boğaziçi protestoları sürüyor; akademisyenler Melih Bulu'ya yine sırt döndü

TCMB, 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu

"Çoklu baro" eylemine katılan 23 avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Bir akademisyen “Tehdit edildim” diyerek, Kanal İstanbul’un bilirkişi heyetinden çekildi

Gıda Komitesi bu akşam toplanıyor: Gündem fahiş fiyatlar