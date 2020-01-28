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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2020

28 Ocak 2020 19:25

-Manisa’da 4.8, Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem!

-Gezi parkı davası | Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

-Erdoğan: Hafter'in arkasında Wagner diye lejyoner bir güç var

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak deprem hattının hayata geçirileceğini duyurdu

-İBB, toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

-Türk-İş: Ocak'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 219, yoksulluk sınırı 7 bin 229 lira

-İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump yönetimi ABD tarihinin en kötü hükûmeti

-BM, Türkiye'nin insan hakları karnesini inceledi; İfade özgürlüğüne ilişkin endişeler öne çıktı

-Çin'de yaşayan Türk öğretmen koronavirüs ile ilgili gelişmeleri anlattı: Bahar tatili uzatıldı, sokaklar boş, marketler kapalı

-Kobe Bryant destek tweeti atmıştı; Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri Bryant'ı andı

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