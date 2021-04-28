Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Nisan 2021

AA'ya konuşan MSB kaynakları: İncirlik Üssü, üzerindeki tüm tesislerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Hedeflenen rakama en erken temmuzda ulaşılabilir, günlük 5 bin vaka ile salgının kontrolü zor

Prof. Erşan Şen: İçişleri Bakanlığı'nın bu tür genelgeyi çıkarma yetkisi yok; içki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz

Gezi Davası, torba davaya dönüştü: Yargıtay, 6 yıl sonra Çarşı Grubu davasında verilen beraat kararlarını bozdu

Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu; RTÜK'ten KRT'ye Engin Altay cezası

HDP’li Paylan’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu: Nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir

Akşener: Erdoğan, nefret ettiği İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor

HDP'li Gergerlioğlu hakkında iddianame hazırlandı

Emine Erdoğan'ın yeğeni THY'de Genel Müdür Yardımcısı oldu

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan "göç" başladı!