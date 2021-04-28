Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Nisan 2021

28 Nisan 2021 18:26
AA'ya konuşan MSB kaynakları: İncirlik Üssü, üzerindeki tüm tesislerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Hedeflenen rakama en erken temmuzda ulaşılabilir, günlük 5 bin vaka ile salgının kontrolü zor
Prof. Erşan Şen: İçişleri Bakanlığı'nın bu tür genelgeyi çıkarma yetkisi yok; içki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz
Gezi Davası, torba davaya dönüştü: Yargıtay, 6 yıl sonra Çarşı Grubu davasında verilen beraat kararlarını bozdu
Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu; RTÜK'ten KRT'ye Engin Altay cezası
HDP’li Paylan’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu: Nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir
Akşener: Erdoğan, nefret ettiği İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor
HDP'li Gergerlioğlu hakkında iddianame hazırlandı
Emine Erdoğan'ın yeğeni THY'de Genel Müdür Yardımcısı oldu
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