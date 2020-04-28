T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Nisan 2020

28 Nisan 2020 19:42

Türkiye'de Covid -19 nedeniyle bugün 92 kişi hayatını kaybetti; ölüm sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Dünya genelinde Covid -19 vakaları 3 milyonu geçti; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210 bini aştı

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Kur'an içi tartışmanın tarafı olmadık; hak ihlallerine karşı çıkmak görevimiz

Ankara Barosu'nun ardından Diyarbakır Barosu hakkında da soruşturma başlatıldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Ankara Barosu'nun Ali Erbaş hakkındaki faşist açıklama terbiyesizliktir

Adana'da Suriyeli genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti; valilik 'kazaen yaralandı' dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Bakan Albayrak'tan "işe dönüş" açıklaması: Esnaf ve işletmelerin yüzde 85'i dönüş istiyor

İstanbul'da son metro sefer saati 21.30 olarak güncellendi

Türk Hava Yolları, tüm uçuşları 28 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıkladı

ETİKETLER

bir bakışta bugün 28 nisan 2020covid-19koronavirüskoronavirüs tedbirlerisalgınankara barosubarodiyanetcanan kaftancıoğluakpakp sözcüsüdiyarbakır barosukoronavirüs tedbirlerisokağa çıkma yasağıdünya koronavirüs tablosu

Diğer Videolar

İlker Başbuğ'un avukatı: Hakan Fidan komisyona hükümetin MİT'e "TSK'ya FETÖ ile ilgili bilgi vermeyin" talimatı verdiğini söylemiş

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık ve tecavüz için konuşmalı

"Bahçeli istedi, MHP'li Kılavuz, Özgür Özel'den özür diledi"

Dükkândaki iki kişiyi vuran saldırganlar, işletmeyi kaçarken ateşe verdi!

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Online sınavlar ile mağdur olacağız; bilgisayarı, kamerası olmayanlar var; sınav...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9...

"FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24