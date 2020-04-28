Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Nisan 2020

28 Nisan 2020 19:42
Türkiye'de Covid -19 nedeniyle bugün 92 kişi hayatını kaybetti; ölüm sayısı 2 bin 992'ye yükseldi
Dünya genelinde Covid -19 vakaları 3 milyonu geçti; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210 bini aştı
Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Kur'an içi tartışmanın tarafı olmadık; hak ihlallerine karşı çıkmak görevimiz
Ankara Barosu'nun ardından Diyarbakır Barosu hakkında da soruşturma başlatıldı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Ankara Barosu'nun Ali Erbaş hakkındaki faşist açıklama terbiyesizliktir
Adana'da Suriyeli genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti; valilik 'kazaen yaralandı' dedi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Bakan Albayrak'tan "işe dönüş" açıklaması: Esnaf ve işletmelerin yüzde 85'i dönüş istiyor
İstanbul'da son metro sefer saati 21.30 olarak güncellendi
Türk Hava Yolları, tüm uçuşları 28 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıkladı
© Tüm hakları saklıdır.