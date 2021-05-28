Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mayıs 2021

28 Mayıs 2021 19:01
Erdoğan: Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbulumuza kazandırılmıştır
Akşener: Cumhurbaşkanı tarafından 'Bu günler iyi günler' tehdit edilmiş olmak feci bir şey
Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle iddianame hazırlandı
Montrö bildirisi soruşturması kapsamında 21 emekli amiralin ifadesi alındı
Uyuşturucu davasında, “Mafya ile dans eden siyasilerin yakınları daha az ceza alıyor” diyerek karşı oy kullanan hâkim Siirt’e gönderildi
Sedat Peker Suç Örgütü operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Mehmet Ağar'dan Yalıkavak Marina'dan kovulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce beyan etmiştim
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, Soylu hakkında yaptığı açıklamayı yalanlamadı: Yayınlanacağını bilseydim konuşmazdım
Yavaş'a suçlamalar yönelten Necmettin Kesgin'e İstinaftan ret; ‘müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak'tan aldığı ceza kesinleşti
© Tüm hakları saklıdır.