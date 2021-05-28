Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mayıs 2021

Erdoğan: Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbulumuza kazandırılmıştır

Akşener: Cumhurbaşkanı tarafından 'Bu günler iyi günler' tehdit edilmiş olmak feci bir şey

Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle iddianame hazırlandı

Montrö bildirisi soruşturması kapsamında 21 emekli amiralin ifadesi alındı

Uyuşturucu davasında, “Mafya ile dans eden siyasilerin yakınları daha az ceza alıyor” diyerek karşı oy kullanan hâkim Siirt’e gönderildi

Sedat Peker Suç Örgütü operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Mehmet Ağar'dan Yalıkavak Marina'dan kovulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce beyan etmiştim

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, Soylu hakkında yaptığı açıklamayı yalanlamadı: Yayınlanacağını bilseydim konuşmazdım

Yavaş'a suçlamalar yönelten Necmettin Kesgin'e İstinaftan ret; ‘müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak'tan aldığı ceza kesinleşti