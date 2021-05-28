T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mayıs 2021

28 Mayıs 2021 19:01

Erdoğan: Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbulumuza kazandırılmıştır

Akşener: Cumhurbaşkanı tarafından 'Bu günler iyi günler' tehdit edilmiş olmak feci bir şey

Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle iddianame hazırlandı

Montrö bildirisi soruşturması kapsamında 21 emekli amiralin ifadesi alındı

Uyuşturucu davasında, “Mafya ile dans eden siyasilerin yakınları daha az ceza alıyor” diyerek karşı oy kullanan hâkim Siirt’e gönderildi

Sedat Peker Suç Örgütü operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Mehmet Ağar'dan Yalıkavak Marina'dan kovulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce beyan etmiştim

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, Soylu hakkında yaptığı açıklamayı yalanlamadı: Yayınlanacağını bilseydim konuşmazdım

Yavaş'a suçlamalar yönelten Necmettin Kesgin'e İstinaftan ret; ‘müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak'tan aldığı ceza kesinleşti

bir bakışta bugüngündemgelişmelerhaberhaberler

Diğer Videolar

Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Temmuz 2021

İmamoğlu: Bina dikmekle refah toplumu yapamazsınız

Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Levent Gültekin: Darbeyi 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üzerine yıktılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24