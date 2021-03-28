Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2021

60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı

Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesi

Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Soylu’dan “Kürşat Ayvatoğlu” açıklaması: Bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor

Özel'den erken seçim çağrısı: Millet kararını versin, yeni parlamento yapsın yeni anayasayı

Sancar: HDP’yi sonuna kadar savunacağız, mutlaka yaşatacağız

Paşinyan, nisan ayında istifa edeceğini açıkladı

Yurt dışına seyahat edecek yolcuların Koronavirüs kuralları güncellendi

İBB'den müzisyenlere destek projesi: 'İstanbul Bir Sahne' konserleri başlıyor

Sakarya'da kimyasal madde alarmı: 12 kişi hastaneye kaldırıldı