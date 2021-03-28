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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2021

28 Mart 2021 19:09

60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı

Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesi

Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helallik” istemesinin ardından sosyal medyada gündem olan video...

İyi Parti, Erdoğan'ın helallik istediği videoya alt yazı yaptı: "O...

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