Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2021

28 Mart 2021 19:09
60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı
Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesi
Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı
Soylu’dan “Kürşat Ayvatoğlu” açıklaması: Bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor
Özel'den erken seçim çağrısı: Millet kararını versin, yeni parlamento yapsın yeni anayasayı
Sancar: HDP’yi sonuna kadar savunacağız, mutlaka yaşatacağız
Paşinyan, nisan ayında istifa edeceğini açıkladı
Yurt dışına seyahat edecek yolcuların Koronavirüs kuralları güncellendi
İBB'den müzisyenlere destek projesi: 'İstanbul Bir Sahne' konserleri başlıyor
Sakarya'da kimyasal madde alarmı: 12 kişi hastaneye kaldırıldı
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