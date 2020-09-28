Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Eylül 2020

Ermenistan Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a askeri destek vermekle suçladı

Dağlık Karabağ'da savaşın çığlıkları duyulurken Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi!

Erdoğan: Ermenistan'ı kınıyorum; Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir

TBMM'de 4 partiden ortak bildiri: "Ermenistan saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz"

Faik Öztrak: Ermenistan'ın yaptığı terördür, CHP olarak kalbimiz Azeri kardeşlerimiz ile beraberdir

AKP Sözcüsü Çelik: Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz, utanç verici

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli

HDP'den Kobani gözaltılarına tepki: 7 Haziran’ın intikamı alınıyor

CHP öğrencilere televizyon yardımı teklif etti, MEB "Tespit edilen tüm eksikler giderilmiştir" dedi

Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin üzerinde, sterlin artık çift hanede!