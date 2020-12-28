Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Aralık 2020

28 Aralık 2020 18:58
Yüz yüze eğitim 15 Şubat'a ertelendi
2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş
CHP Sözcüsü Öztrak: Biz belediyelerimizde 3 bin 100 lira asgari ücret veriyoruz
Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması: Üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak
Türk-İş: İşçi kesimi olarak alınan asgari ücret kararına katılmıyoruz
AB ülkeleri, Britanya ile Brexit anlaşmasını oy birliğiyle onayladı
'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma
CHP'li Girgin: Pınar Gültekin davasına müdahil olduğuma dair en ufak bir ima ortaya çıkarsa istifa ederim
Reuters: Açıklanan çelişkili veriler, Çin'in aşısına güvenin sorgulanmasına neden oluyor
Fenerbahçe'de Koronavirüs testleri negatif
© Tüm hakları saklıdır.