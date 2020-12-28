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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Aralık 2020

28 Aralık 2020 18:58

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'a ertelendi

2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

CHP Sözcüsü Öztrak: Biz belediyelerimizde 3 bin 100 lira asgari ücret veriyoruz

Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması: Üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak

Türk-İş: İşçi kesimi olarak alınan asgari ücret kararına katılmıyoruz

AB ülkeleri, Britanya ile Brexit anlaşmasını oy birliğiyle onayladı

'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma

CHP'li Girgin: Pınar Gültekin davasına müdahil olduğuma dair en ufak bir ima ortaya çıkarsa istifa ederim

Reuters: Açıklanan çelişkili veriler, Çin'in aşısına güvenin sorgulanmasına neden oluyor

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