T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ağustos 2020

29 Ağustos 2020 17:41

-Ağrı'da iki asker şehit oldu

-Giresun'da can kaybı 10'a yükseldi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getirmekte kararlıyız

-Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayı herkes gibi  çok isterim

-AREA Araştırma: Olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Abdullah Gül'e fark atıyor

-İmamoğlu ve Yavaş: Sağlık Bakanlığı’nın rakamları gerçekleri yansıtmıyor

-Prof. Dr. Ünal: Hastaneler tıklım tıklım, Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin son zamanlarda güvenilirlik olasılığı azaldı

-Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Koronavirüs testleri pozitif çıktı

-Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni eğitim yılı hazırlıklarını açıkladı: Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırlandı

-İstanbul'da kapalı alanda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan yasaklandı, düğünlere kısıtlama getirildi

ETİKETLER

bir bakışta bugünt24gündemgünün özetigündem özeti29 ağustos 2020

Diğer Videolar

TikTok dansıyla yaptığı tanıtımı kaldıran doktor, kızı ve gelinine botoks uyguladığı anları paylaşmış

Sağlıkçıların basın açıklamasına müdahale eden polisin, gazeteci Demet Aran'ı gözaltına almak istediği anlar kamerada

Kamboçya ve Vietnam’da sel felaketinde ölü sayısı 52’ye yükseldi

Muharrem İnce: Buzağı ithal, yem ithal, et ithal, ilaç ithal, sonunda başardılar çoban da ithal

HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu

Tayland’da hükumet karşıtı göstericiler sokaklara döküldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli...

Doğu Perinçek: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün parayı kaybetti...

HaberTürk yazarı Par: Akşener’in hamlesine Erdoğan ‘Ben bunu nasıl düşünemedim’...

İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da...

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade...

Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında görülmemiş polemik: Kimin ışığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli...

Doğu Perinçek: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24