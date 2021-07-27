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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Temmuz 2021

27 Temmuz 2021 18:16

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5.8'e düşürdü

Sel felaketinin yaşandığı Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Suriye'de silahla poz veren MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti

Çalışma sürelerine yeni düzenleme: Gündüz 11 saat, gece 7.5 saatten fazla çalışılmayacak

İBB ve UNHRC arasında mülteci ve sığınmacılara yönelik iş birliği metni imzalandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

Kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi; ameliyat 8 saat sürdü

"Yabancı uyrukluların su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı: Söylediklerimin arkasındayım

Sinovac: İki doz aşıdan 6 ay sonra antikor seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü gözlendi

Gazete ve dergilerin tirajları geçen yıl yüzde 20.9 azaldı

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