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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2021

27 Şubat 2021 18:11

MEB’ten yüzyüze eğitim açıklaması: Kabine toplantısından sonra karar verilecek

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz

TTB uyardı: Vaka artışları yeni bir dalganın habercisi ve kaygı uyandırmakta

Prof. Dr. Uğur Şahin: Mayıs sonunda ya da haziran başında Covid-19 vaka ve ölüm sayısı düşecek

Kılıçdaroğlu: Denge ve denetleme mekanizmaları felç edildi, ihtiyacımız 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'

34 askerin İdlib'de şehit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti

Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde 21 kişi hakkında daha dava açıldı

ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Öldürülmesi talimatını Prens Selman verdi

Suudi Arabistan'dan ABD'nin Kaşıkçı raporuna ilk tepki: Kabul edilemez; reddediyoruz

Selin Ciğerci güzellik merkezine heykelini koydurdu!

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

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