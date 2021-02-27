Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2021

27 Şubat 2021 18:11
MEB’ten yüzyüze eğitim açıklaması: Kabine toplantısından sonra karar verilecek
İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz
TTB uyardı: Vaka artışları yeni bir dalganın habercisi ve kaygı uyandırmakta
Prof. Dr. Uğur Şahin: Mayıs sonunda ya da haziran başında Covid-19 vaka ve ölüm sayısı düşecek
Kılıçdaroğlu: Denge ve denetleme mekanizmaları felç edildi, ihtiyacımız 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'
34 askerin İdlib'de şehit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti
Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde 21 kişi hakkında daha dava açıldı
ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Öldürülmesi talimatını Prens Selman verdi
Suudi Arabistan'dan ABD'nin Kaşıkçı raporuna ilk tepki: Kabul edilemez; reddediyoruz
Selin Ciğerci güzellik merkezine heykelini koydurdu!
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