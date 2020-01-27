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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2020

27 Ocak 2020 18:56

-Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi;  tarama çalışmaları devam ediyor

-Çin'e giden THY uçuş ekibi Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

-NBA'in efsanevi oyuncusu Kobe Bryant ve kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti

-Libya'ya savaşmaya giden Suriyeli milis ABD basınına konuştu: Ben Türk ordusuna aitim. Hepimizin İstanbul'da veya Gaziantep'te evi var

-818 gündür tutuklu yargılanan Osman Kavala 5'inci duruşması yarın Silivri'de görülecek

-Elazığ depremi; yıkılacak hasarlı evler için 30 bin artı 11 bin kira desteği

-2011’de kapatılan Devlet Planlama Teşkilatı da depreme karşı uyarılarda bulunmuştu

-Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis cezası ve tutuklama kararı

-Yönetim taraftarın çağrısına uydu; Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu

-İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak

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