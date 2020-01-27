Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2020

-Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi; tarama çalışmaları devam ediyor

-Çin'e giden THY uçuş ekibi Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

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-Libya'ya savaşmaya giden Suriyeli milis ABD basınına konuştu: Ben Türk ordusuna aitim. Hepimizin İstanbul'da veya Gaziantep'te evi var

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