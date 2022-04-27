Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Nisan 2022

Kavala'dan ilk açıklama: Bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı

10. Cumhurbaşkanı Sezer'den Gezi davası tepkisi: Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum

Akşener: 1908’de istibdata karşı koyan ruh neyse, Gezi de odur, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

Kılıçdaroğlu o sözlerine açıklık getirdi: Mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Babacan: Seçimlere kendi adımızla, kendi logomuzla gireceğiz

CHP’den DEVA Partisi'nin seçim kararına ilişkin ilk açıklama: Belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetli

Erdoğan: Avrupa'daki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyelerine ulaşmış olmaları kaygı verici

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Rusya'dan Bulgaristan ve Polonya'ya ruble yaptırımı: Doğalgaz sevkiyatı durdu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seçimden sonraki ilk halk ziyaretinde çeri domates atıldı