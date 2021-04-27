Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Nisan 2021

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin bugün ekonomik bağımsızlığı yoktur!

TBMM'de Biden'ın 'soykırım' nitelemesine karşı ortak bildiri

AKP Sözcüsü Çelik: Biden'ın söylemi tarihi, siyasi ve hukuki açıdan tamamen yanlıştır

Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak!

Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama: Tekel bayiler kapalı olacak

Arnavutluk'ta düzenlenen Thodex operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Brezilya'dan Rusya'nın Sputnik V aşısına ret

Buldan'dan iktidara 'destek' sorusu: İnsanlar taş mı yiyecek, sizde vicdan kalmadı mı ya?

Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi

Cengiz İnşaat’ın taş ocağı açmak istediği İkizdere’deki direnişe çevre illerden de destek gelmeye başladı