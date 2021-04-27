Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Nisan 2021

27 Nisan 2021 19:18
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin bugün ekonomik bağımsızlığı yoktur!
TBMM'de Biden'ın 'soykırım' nitelemesine karşı ortak bildiri
AKP Sözcüsü Çelik: Biden'ın söylemi tarihi, siyasi ve hukuki açıdan tamamen yanlıştır
Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak!
Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama: Tekel bayiler kapalı olacak
Arnavutluk'ta düzenlenen Thodex operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Brezilya'dan Rusya'nın Sputnik V aşısına ret
Buldan'dan iktidara 'destek' sorusu: İnsanlar taş mı yiyecek, sizde vicdan kalmadı mı ya?
Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Cengiz İnşaat’ın taş ocağı açmak istediği İkizdere’deki direnişe çevre illerden de destek gelmeye başladı
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