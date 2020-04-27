Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Nisan 2020

1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bakkal ve marketler cuma günü saat 9:00 -14:00 arası açık olacak

Türkiye'de Koronavirüs | Ölüm sayısı 2 bin 900'e; vaka sayısı 112 bin 261'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bini; vaka sayısı 3 milyonu aştı

Ankara Barosu hakkında başsavcılıktan re'sen soruşturma, Diyanet'ten suç duyurusu

Ankara Barosu: Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olduk

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Asılsız ve provokatif Covid-19 paylaşımı yapan 855 kişiden 402'si yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurduğu Suriyeli hayatını kaybetti

Mardin'de vatandaşa tokat atıp boğazını sıkan polis görevden alındı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor; kitle bağışıklığının gelişmesi gerekiyor

Nur Yerlitaş hayatını kaybetti