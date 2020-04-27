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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Nisan 2020

27 Nisan 2020 19:12

1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bakkal ve marketler cuma günü saat 9:00 -14:00 arası açık olacak

Türkiye'de Koronavirüs | Ölüm sayısı 2 bin 900'e; vaka sayısı 112 bin 261'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bini; vaka sayısı 3 milyonu aştı

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