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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mayıs 2021

27 Mayıs 2021 18:22

Bloomberg'e konuşan ismini vermek istemeyen AKP'li yetkili: Partide çoğunluk Sedat Peker iddialarıyla ilgili soruşturma istiyor

Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Korkut Eken: Atilla Peker'le Kıbrıs'a PKK faaliyetlerini incelemek için gittim, cinayetle alakam yok

Akşener'den kendisini hedef alan Erdoğan'a: Diyor ya "dur daha neler olacak", ben de diyorum ki; Türkiye İyi olacak!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt:  Sen git çetelerle magazincilik oyna

Erdoğan: Man Adası'ndan Tank Palet fabrikasına, 128 milyar dolardan son iddialara kadar yalanları tekrar etme strateji izlenmekteler

HDP'li 11 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis’te

Vergi yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL’lik manevi tazminat davası

HDP: Van'da mermer ocağına karşı eylem yapan köylülere, jandarma ateş açarak müdahale etti

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