Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mayıs 2020

27 Mayıs 2020 20:39
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti; 1035 yeni vaka tespit edildi
Türkiye salgına karşı mali teşvik büyüklüğünde 168 ülke arasında 63. oldu
Prof. Ceyhan'dan 'tatil' uyarısı: Deniz daha temiz; yüzerken mesafeyi korumak lazım
Yeni normal: Berliner Ensemble'den 'sosyal mesafeli' tiyatro
Erdoğan'ın hedef gösterdiği CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Eski MHP'li Yaşar Okuyan'dan Devlet Bahçeli iddiası: O hep görevlidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi
Trump'ta sosyal medya uygulamalarına tehdit: Düzenleyeceğiz ya da kapatacağız
Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Kemaloğlu'nun 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
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