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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mart 2021

27 Mart 2021 18:17

Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık

Yemeksepeti: Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı siber korsanlar tarafından ele geçirildi

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı serbest bırakıldı

Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi kararına karşı Kadıköy'de toplandı: itaat etmiyoruz!

Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı karşılık bulmadı: Vatandaşın tercihi yüzde 40 altın, yüzde 18.9 dolar

Uluslararası yatırım kuruluşları yılsonu dolar öngörülerini 9 TL'nin üzerine yükseltti

Almanya: Üçüncü Koronavirüs dalgası en kötüsü olabilir

Dünyanın yüzde 19'u aşıların yarısını aldı; bazı ülkelerin aşıya erişimi 2023'e sarkacak!

Facebook, Covid-19 paylaşımı nedeniyle Maduro'nun hesabını dondurdu

Resmi Gazete'te yayımlandı; sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben...

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