Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mart 2021

27 Mart 2021 18:17
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık
Yemeksepeti: Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı siber korsanlar tarafından ele geçirildi
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı serbest bırakıldı
Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi kararına karşı Kadıköy'de toplandı: itaat etmiyoruz!
Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı karşılık bulmadı: Vatandaşın tercihi yüzde 40 altın, yüzde 18.9 dolar
Uluslararası yatırım kuruluşları yılsonu dolar öngörülerini 9 TL'nin üzerine yükseltti
Almanya: Üçüncü Koronavirüs dalgası en kötüsü olabilir
Dünyanın yüzde 19'u aşıların yarısını aldı; bazı ülkelerin aşıya erişimi 2023'e sarkacak!
Facebook, Covid-19 paylaşımı nedeniyle Maduro'nun hesabını dondurdu
Resmi Gazete'te yayımlandı; sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması başladı
© Tüm hakları saklıdır.