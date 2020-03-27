27 Mart 2020 18:40
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mart 2020
-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Çin artık salgının en çok görüldüğü ülke değil
-Britanya Başbakanı Boris Johnson: Koronavirüs testim pozitif çıktı
-Başbakan Johnson'dan sonra Britanya Sağlık Bakanı da Koronavirüs'e yakalandı
-Bilim Kurulu üyesi Dr. Kara: Çin'den gelen Covid-19 testlerinin yanılma payı yüksek; kullanıma sokmadık
-İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma konusunda radikal adımlar atılmalı; İstanbul için sahra hastane yerlerimiz hazır
-Fatih Terim’in kızı Buse Terim: Babamın durumu iyiye gidiyor
-Fenerbahçe duyurdu: Bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari ekip çalışanında Koronavirüs tespit edildi
-Kadın örgütleri uyarmıştı; korona günlerinde Rize'de bir kadın boşandığı erkek tarafından vuruldu
-Açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
-Benzine 13 kuruş zam geldi
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