T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mart 2020

27 Mart 2020 18:40

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mart 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Çin artık salgının en çok görüldüğü ülke değil

-Britanya Başbakanı Boris Johnson: Koronavirüs testim pozitif çıktı

-Başbakan Johnson'dan sonra Britanya Sağlık Bakanı da Koronavirüs'e yakalandı

-Bilim Kurulu üyesi Dr. Kara: Çin'den gelen Covid-19 testlerinin yanılma payı yüksek; kullanıma sokmadık

-İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma konusunda radikal adımlar atılmalı; İstanbul için sahra hastane yerlerimiz hazır

-Fatih Terim’in kızı Buse Terim: Babamın durumu iyiye gidiyor

-Fenerbahçe duyurdu: Bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari ekip çalışanında Koronavirüs tespit edildi

-Kadın örgütleri uyarmıştı; korona günlerinde Rize'de bir kadın boşandığı erkek tarafından vuruldu

-Açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi

-Benzine 13 kuruş zam geldi

ETİKETLER

bir bakışta bugünbir bakıştabugün ne oldukoronakoronavirüscoronavirüssalgınkoronavirüs'te son durum

Diğer Videolar

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı tehditler: "Polis bıraktığında çıkarıp yakacağız"

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe gitmek zorunda kalanlar yollara düştü

4 ülkeden sanatçılar 4 farklı dilde 'Ağladıkça'yı söyledi: "Bu dört dili ilk kez bir araya getirdik"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2020

Erdoğan'dan Anneler Günü videosu: 'Yine mi ağlıyorsun anne, cennetime yağmur yağdı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de köpek yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Köpek zaten ölüydü,...

Noyan ailesinden "Sevda Noyan" açıklaması: Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için...

Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum...

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

"İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz" diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24