Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Kasım 2020

27 Kasım 2020 18:51
Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu'dur
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi günü 20.00'de başlayacak
Berat Albayrak'ın Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırıldı
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal!
Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Artık ihale safhasına gelmiştir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul' açıklamasına: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir
HSK, Yargıtay'a İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın da aralarında olduğu 11 üye seçti
Ahmet Davutoğlu’nun Koronavirüs testi pozitif çıktı
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