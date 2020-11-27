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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Kasım 2020

27 Kasım 2020 18:51

Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu'dur

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi günü 20.00'de başlayacak

Berat Albayrak'ın Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırıldı

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal!

Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Artık ihale safhasına gelmiştir

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul' açıklamasına: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

HSK, Yargıtay'a İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın da aralarında olduğu 11 üye seçti

Ahmet Davutoğlu’nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

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