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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ekim 2020

27 Ekim 2020 18:47

Doların önlenemez yükselişi sürüyor; 8.20 TL'yi aştı, euro 9.71 TL'yi gördü!

Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında, yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi

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Türk-İş torba yasaya karşı 81 ilde sokağa çıkacak

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