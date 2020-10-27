Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ekim 2020

27 Ekim 2020 18:47
Doların önlenemez yükselişi sürüyor; 8.20 TL'yi aştı, euro 9.71 TL'yi gördü!
Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında, yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi
Meclis'te bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması kabul edilmedi
Kılıçdaroğlu'ndan 'boykot' çağrısında bulunan Erdoğan'a: Fransız uçaklarını sat
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, İyi Partili Buğra Kavuncu hakkında soruşturma
İyi Parti'de 81 il başkanı, Ümit Özdağ'ın ihracı için dilekçe verdi
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'e 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası!
İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy – Mahmutbey metrosu ilk 10 gün ücretsiz
Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Türk-İş torba yasaya karşı 81 ilde sokağa çıkacak
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