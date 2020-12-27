27 Aralık 2020 18:43
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2020
-Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın üzerinde olmalı
-DSÖ Genel Direktörü: Covid-19 son pandemi olmayacak; salgınlar hayatın bir gerçeği
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-HDP'li Beştaş: Adalet Bakanı, "AİHM kararını tanımıyoruz" diyenlere bir cevap verecek mi
-İTO'dan yabancılara rehber: İşçi maliyeti Türkiye’de 5,6, Almanya'da ise 47,2 dolar!
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Kalp krizini Favipiravir değil, hastalık yapıyor
-Elazığ’da 5.6 büyüklüğünde deprem
-Yusuf Kaplan: İçişleri Bakanımız aradı; 'STK'ların İslami çalışmalarının engellenmesi' olmayacak' dedi
-Nevşin Mengü: Ne İzmir Marşı ne Mehter Marşı çaldık, haber yaptık
-Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak 27 bin dolar bandını aştı
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