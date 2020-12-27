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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2020

27 Aralık 2020 18:43

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2020

-Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın üzerinde olmalı

-DSÖ Genel Direktörü: Covid-19 son pandemi olmayacak; salgınlar hayatın bir gerçeği

-Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar: Baskı gördüğüm yalan, yayınları durdurma kararını kendim verdim

-HDP'li Beştaş: Adalet Bakanı, "AİHM kararını tanımıyoruz" diyenlere bir cevap verecek mi

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-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Kalp krizini Favipiravir değil, hastalık yapıyor

-Elazığ’da 5.6 büyüklüğünde deprem

-Yusuf Kaplan: İçişleri Bakanımız aradı; 'STK'ların İslami çalışmalarının engellenmesi' olmayacak' dedi

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