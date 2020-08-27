Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ağustos 2020

-ABD'de iki protestocunun vurulmasıyla ilgili olarak 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse tutuklandı

-Türk-İş, Hak-İş ve TİSK'ten ortak açıklama: Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar devam etsin

-Eğitim Sen listesini güncelledi; Koronavirüs tespit edilen okulların 80’e yükseldiğini duyurdu

-Rusya Sağlık Bakanı Murashko: 3 aşı daha tescil sürecinde

-Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

-HDP'li Saruhan Oluç: Musa Orhan'ı kimler koruyor

-Berat Albayrak: Her 100 TL verginin 85.2'si toplumun refahı için kullanılıyor

-Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 28.22 milyar dolara geriledi

-Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı: Sıcaklık İstanbul'da 35, Akdeniz ve Ege 40 dereceye yükselecek

-Manchester United oyuncusu Paul Pogba'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı