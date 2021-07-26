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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2021

26 Temmuz 2021 19:08

Düzce, Rize ve Artvin'de bazı bölgeler 'afet bölgesi' ilân edildi

Arslantepe Höyüğü, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, hükümeti görevden aldı ve parlamentonun yetkilerini dondurdu

Kürşat Ayvatoğlu'nun kanından "pudra şekeri" değil kokain çıktı

TTB: 12 yaş ve üzeri kişiler, aşı takvimine alınmalı

CHP Sözcüsü: Yeni bir kapanma yaşanırsa bunun yaratacağı ekonomik ve sosyal yıkım çok daha büyük olur

Yargıtay’ın onadığı 28 Şubat davasının dosyası yerel mahkemeye gönderildi

Bolu Belediye Başkanı: Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak

Bakan Selçuk: Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül'de açılması yönünde

AKP'li Özkaya: Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara 5 yıla kadar hapis gibi cezalar getirilmeli

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