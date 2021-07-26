Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2021

26 Temmuz 2021 19:08
Düzce, Rize ve Artvin'de bazı bölgeler 'afet bölgesi' ilân edildi
Arslantepe Höyüğü, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındı
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, hükümeti görevden aldı ve parlamentonun yetkilerini dondurdu
Kürşat Ayvatoğlu'nun kanından "pudra şekeri" değil kokain çıktı
TTB: 12 yaş ve üzeri kişiler, aşı takvimine alınmalı
CHP Sözcüsü: Yeni bir kapanma yaşanırsa bunun yaratacağı ekonomik ve sosyal yıkım çok daha büyük olur
Yargıtay’ın onadığı 28 Şubat davasının dosyası yerel mahkemeye gönderildi
Bolu Belediye Başkanı: Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak
Bakan Selçuk: Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül'de açılması yönünde
AKP'li Özkaya: Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara 5 yıla kadar hapis gibi cezalar getirilmeli
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